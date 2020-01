Willem II bezorgt AZ keiharde tik in titelrace

Op kenmerkende manier kwam AZ nog op voorsprong. Oussama Idrissi kwam vanaf links naar binnen en schoot raak. Voor de Marokkaanse buitenspeler al de tiende competitietreffer van het seizoen. De doelpuntenmaker moest zich in de tweede helft laten vervangen vanwege een blessure.



AZ had het aan zichzelf te danken dat Willem II in de tweede helft langszij kwam. Matig uitverdedigen van Stijn Wuytens speelde Willem II in de kaart en bracht Mats Köhlert in de gelegenheid om de gelijkmaker te verzorgen. Voor AZ was dat pas de eerste treffer in eigen huis sinds april 2019.



Een messcherpe counter van Willem II zorgde uiteindelijk voor een Tilburgse overwinning. Pavlidis was het eindpunt en tekende zo voor zijn tiende treffer van het seizoen. Daarna mocht Ndayishimiye aanleggen voor zijn treffer. De Tilburgers naderen AZ, nu tot op vijf punten. Koploper Ajax kan morgen verder uitlopen op AZ.