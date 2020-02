Willem II boekt moeizame overwinning op Heracles

Willem II heeft zondagmiddag een krappe overwinning geboekt op Heracles. In Tilburg was een doelpunt van verdediger Sebastian Holmen voldoende voor drie punten.

De Nieuw-Zeelander Michael Woud verdedigde het doel van de Tilburgers omdat Timon Wellenreuther vanwege een bovenbeenblessure niet inzetbaar was. En er was een basisplaats voor Damil Dankerlui vanwege fysiek malheur bij de backs Bart NIeuwkoop en Miquel Nelom.



Na een kwartiertje meldde ook scheidsrechter Kevin Blom zich in de ziekenboeg; hij kon niet verder en liet zich vervangen door vierde man Robin Hensgens. De beste kansen in de openingsfase waren voor de thuisploeg. Een inzet van Mike Ndayishimiye werd gekeerd door doelman Janis Blaswich, de rebound van Mats Köhlert werd onderweg geblokt. Even later was het toch raak. Na een vrije trap van Köhlert probeerde Driess Saddiki een omhaal. Hij raakte de bal niet optimaal, maar via de onderkant lat en binnenkant paal viel-ie voor de voeten van Sebastian Holmen, die voor de 1-0 zorgde. Eindelijk weer een doelpunt in het Koning Willem II Stadion na 239 minuten droogte.

Volledig scherm Sebastian Holmen maakt de 1-0 © BSR Agency

Bijna was Saddiki even later de schlemiel, maar zijn balverlies leidde net niet tot een tegentreffer. Een schot van Mauro Junior ging via de hand van Woud en de lat over het doel. Maar het had ook nog 2-0 kunnen worden voor de rust. Nunnely ramde de bal na een onderschepping van Pol Llonch richting het vijandelijke doel , maar de hand van Blaswich en de paal voorkwamen een tweede Tilburgse treffer.

De tweede helft kwam wat moeizaam op gang. In de 70ste minuut was er plots een opleving van Willem II, waaruit bijna een treffer viel. Na een fraaie aanval met onder meer een hakje van Ndayishimiye kon Llonch schieten van net buiten de zestienmeter, maar zag de bal via een been van een Heraclied net over de lat gaan.

Het bleef spannend en Heracles bleek in staat een slotoffensief te ontwikkelen. Zou Willem II stand houden en weer drie punten aan het al grote totaal mogen toevoegen? In de 86ste minuut was het bijna 1-1 na een corner van Heracles, maar dankzij goed ingrijpen van Michael Woud viel de gelijkmaker niet.