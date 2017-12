Willem II en NAC op het matje bij KNVB na vuurwerkincident

Willem II heeft vrijdagavond met verbazing en afkeuring waargenomen dat voor, tijdens én na de wedstrijd tegen NAC vuurwerk is afgestoken en gegooid.



Algemeen directeur Berry van Gool noemde het gooien van vuurwerk eerder al onbegrijpelijk: ,,Vuurwerk hoort niet in een stadion thuis. Wetende dat ons een thuiswedstrijd zonder publiek boven het hoofd hangt, is het meenemen en afsteken van vuurwerk volkomen onbegrijpelijk. Daarnaast is het gevaarlijk en triest om vuurwerk naar elkaar en op het veld te gooien. Je brengt de gezondheid van supporters en spelers in gevaar."