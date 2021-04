Willem II en RKC op jacht naar zege in onvervalste degradatiekraker

Duel Jong PSV afgelast na nieuwe coronabe­smet­tin­gen

22 april De wedstrijd Jong PSV - TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond niet door. Bij de gebruikelijke testronde voorafgaand aan een duel zijn nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de selectie van Jong PSV. Staf en spelers van de Eindhovense ploeg zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan.