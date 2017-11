Willem II en Sparta beginnen met minimaal puntenverschil

Stuntje zou welkom zijn voor nummer zestien NAC

6:01 NAC krijgt Ajax op bezoek in het Rat Verlegh stadion. De Bredanaars staan samen met drie andere ploegen op een gedeelde veertiende plek. Het is alweer veertien jaar geleden dat NAC in eigen huis won van de Amsterdammers, maar een goed resultaat zou meer dan welkom zijn voor de ploeg van Stijn Vreven. De wedstrijd vangt aan om 20.00.