Willem II geeft een showtje weg en vernedert Lyon van Peter Bosz: ‘We waren echt heel erg slecht’

GAE-smaakmaker Iñigo Córdoba tekent voor twee seizoenen bij concurrent

Iñigo Córdoba keert komend seizoen terug in stadion De Adelaarshorst, maar niet als speler van Go Ahead Eagles. De 25-jarige Spanjaard, die vorig seizoen een van de smaakmakers was in Deventer, heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij competitiegenoot Fortuna Sittard.

22 juli