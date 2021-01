Willem II: geen paniek na teleurstellende seizoenstart

Tijdens de ultrakorte winterstop in de eredivisie is het tijd voor een tussenbalans. Wie draait op volle toeren, wie vreest voor de komende maanden? En welke speler gaat het verschil maken voor zijn club? Deel 4: Willem II, de nummer 15.

Door Wilber Hack



Verloopt het seizoen naar wens?

Door een groot aantal blessures en een paar corona-gevallen verloopt het seizoen niet naar wens. Willem II staat lager geklasseerd dan het zelf verwacht had. Consequenties voor het technisch beleid heeft dat echter niet. De oorzaken zijn bekend. Gerekend naar spelersbudget staan de Tilburgers drie plekken lager genoteerd dan je zou mogen verwachten. De belangrijkste conclusie is eigenlijk dat het budget in Tilburg flink omhoog moet om niet meer met degradatiestress te kampen te krijgen. Van de vernieuwde jeugdopleiding zijn over drie tot vijf jaar de effecten te verwachten. Met dezelfde selectie moet het na de winterstop in Tilburg beter gaan. Het 1-1 gelijke spel tegen Ajax was alvast hoopgevend.

Volledig scherm Kwasi Wriedt. © Pro Shots / Toin Damen

Wordt het een spannende winterstop?

Het wordt niet zo’n spannende transferperiode, al weet je dat bij Willem II nooit. De laatste jaren was het in Tilburg gebruikelijk om alvast te anticiperen op de zomerse transferperiode. Dat leverde de komst van spelers als Damil Dankerlui, Otschi Wriedt en Derrick Köhn op. In sommige gevallen het om spelers met een aan het einde van het seizoen aflopend contract, die pas in de zomer aan de selectie worden toegevoegd. Willem II zou alleen in de eerste dagen van januari transacties doen als spelers niet op tijd fit zouden raken. Jordens Peters en Pol Llonch zijn echter aan de eerste training begonnen en ook Dries Saddiki is weer wedstrijdfit. Van concrete interesse voor spelers van Willem II is nog geen sprake, al zijn jongens als Mike Trésor en Vangelis Pavlidis gewild.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis. © Pro Shots / Toin Damen

Op welke speler moeten we letten na de winterstop?

Er is een speler die bijzondere aandacht verdient. Otschi Wriedt kwam voor de winterstop door een gebroken middenvoetsbeentje nauwelijks in actie. Maar eenmaal fit bleek hij ook in de eredivisie makkelijk het net te vinden. Voor zijn eerste twee doelpunten had hij maar 253 minuten nodig. Daar zat die belangrijke treffer tegen Ajax bij. Het was frappant met welk gemak hij bij Perr Schuurs weg draaide. Met een fitte Wriedt gaat Willem II zeker klimmen op de ranglijst.

Op welke plaats eindigt Willem II?

Clubwatcher Wilber Hack denkt dat Willem II 12de wordt.