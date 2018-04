Willem II heeft de kracht niet meer tegen Feyenoord

Willem II begon nog wel goed aan de wedstrijd, maar zakte vervolgens ver weg. Met de 0-1 van Dylan Vente na krap een halfuur voetbal als logisch gevolg. Daarna schutterde de verdediging van de Tilburgers nog een paar keer, maar tot de rust bleef verderde schade uit.



Wie een ander Willem II had verwacht in de tweede helft, zat er naast. Na slordig balverlies van Pedro Chirivella kon Sofyan Amrabat de hoek uitzoeken: 0-2. Even later deed ook Thom Haye mee aan het foutenfestival bij de thuisploeg. Dit keer profiteerde Tonny Vilhena: 0-3.



Met een paar wissels (Azzaoui en Ogbeche voor Chirivella en Haye) probeerde Willem II-trainer Reinier Robbemond zijn ploeg wat extra aanvallende impulsen te geven. Dat had effect. Bartholomew Ogbeche kopte een kwartier voor tijd de eretreffer binnen: 1-3. Het eerste doelpunt van Willem II dit seizoen in drie wedstrijden tegen Feyenoord. Eerder gingen de Tricolores in de Kuip met 5-0 (competitie) en 3-0 (beker) onderuit.



Een Tilburgs slotoffensief zat er niet in. Integendeel, het was Feyenoord dat nog twee keer scoorde. Eerst was het opnieuw de jonge spits Dylan Vente die van dichtbij kon profiteren van slordig verdedigingswerk: 1-4. In de extra tijd maakte Bilal Basacikoglu er ook nog 1-5 van. Door het gelijkspel van Roda JC tegen PSV eerder op de avond is Willem II mathematisch veilig in de eredivisie. Het belang daarvan is veel groter dan de uitslag van het duel met Feyenoord.