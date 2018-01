Willem II heeft geen schijn van kans tegen AZ

Willem II-trainer Erwin van de Looi gooide de boel om voor de wedstrijd tegen AZ, de Tilburgers speelden met vijf verdedigers. Zo keerden Jop van der Linden en Ismail Azzaoui terug in de basiself ten koste van Thom Haye en Mo El Hankouri. Die nieuwe tactiek pakte beroerd uit, al binnen keek de ploeg van Van de Looi tegen een 0-2 achterstand aan.



Bij beide doelpunten zagen verdedigers Darryl Lachman en Jop van der Linden er niet goed uit. In de 6de minuut zette Alireza Jahanbakhsh de diepgaande Mats Seuntjens vrij voor het doel (0-1) en in de 14de minuut was het Jahanbakhsh zelf die na een snelle vrije trap vrij voor het doel van Mattijs Branderhorst opdook en koel de 0-2 maakte.



Penalty onthouden

In het restant van de eerste helft bleef AZ de betere ploeg, zo schoot Oussama Idrissi voor een leeg doel nog hoog over, maar beet Willem II wel iets meer van zich af. In de 31ste minuut schoot Bartholomew Ogbeche voor het eerst gevaarlijk op het Alkmaarse doel en op slag van rust leek de spits zelfs de aansluitingstreffer te maken, ware het niet dat Seuntjens de bal met zijn arm (!) van de lijn afhaalde. Scheidsrechter Reinold Wiedemeijer en zijn assistent vonden het echter geen penalty. Vlak daarvoor was rechtsback Fernando Lewis nog geblesseerd uitgevallen aan Tilburgse zijde.



Staart van de ranglijst

Ook na rust heerste AZ en mocht Willem II blij zijn dat de score niet veel groter uitviel. Vooral Idrissi had zijn vizier niet op scherp staan, in de 49ste minuut raakte hij de paal om enkele minuten later bij de tweede paal over de bal heen te trappen. En Willem II stelde daar bar weinig tegenover, een doelpoging van Azzaoui in de 67ste minuut zorgde nog voor het meeste gevaar.



Zodoende werd het 0-2 voor AZ en blijft Willem II in de staart van de ranglijst staan. Waar de meeste concurrenten dit weekeinde ook verloren, komt Roda JC na een 2-1 zege op Excelsior, wél dichterbij de Tilburgers.