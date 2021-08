Willem II herpakt zich met fraaie zege bij Vitesse

Vitesse-trainer Thomas Letsch koos ervoor om vier basisspelers rust te geven met oog op de Europese return tegen Anderlecht. Na het gelijkspel in Brussel (3-3) krijgt Vitesse dan een goede kans om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Wel was er een basisplaats voor Oussama Tannane, die donderdag met een fraaie uithaal nog de 2-3 maakte tegen Anderlecht.



De keuze van de Duitser pakte niet goed uit. De door blessures toch al verzwakte defensie was zonder Riechedly Bazoer nog kwetsbaarder. Op het middenveld was er geen enkele creativiteit met Toni Domgjoni als aanvallende middenvelder in de rug van Tannane en de snelle Loïs Openda, die in de eerste helft nauwelijks in stelling werden gebracht.



Vitesse keek daardoor bij rust tegen een achterstand aan. Kwasi Wriedt kopte na een kwartier raak uit een vrije trap van de Duitse middenvelder Görkem Sağlam. Ché Nunnely maakte er na een halfuur 0-2 van, nu na een splijtende steekpass van Sağlam. De rappe aanvaller liep weg uit de rug van Tomás Hájek en omspeelde de uitgekomen keeper Markus Schubert.