Willem II is Lewis voor lange tijd kwijt door gescheurde kruisband

video Go Ahead aast met twee mutaties op eerherstel: ‘Alles geven, niet bang zijn’

16:49 Go Ahead Eagles zint vrijdagavond in de eigen Adelaarshorst op eerherstel tegen Jong FC Utrecht. Trainer Jack de Gier hoopt dat de 5-0 nederlaag tegen SC Cambuur, van vorige week, een wake-up call is geweest voor zijn ploeg. ,,Dit gebeurt je één keer in een seizoen, met 5-0 verliezen. Het mag niet, maar laten we het dieptepunt dan maar al gehad hebben.”