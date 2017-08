Willem II is slachtvee in de Kuip NABESCHOUWINGEen minuut of acht leek het weleens een leuke middag voor Willem II te kunnen worden in de Kuip zondagmiddag. De Tilburgers begonnen goed aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord en kwamen in de openingsfase een paar keer gevaarlijk in de buurt van het doel van doelman Brad Jones.







Mail M 0

Delen per e-mail Sluit Sluit Je naam Je e-mail Naam ontvanger E-mail ontvanger Bericht Stuur mij een kopie E-mail versturen

Nabeschouwing

Maar toen Feyenoord het gaspedaal eenmaal had gevonden, was er geen houden meer aan voor Willem II. Na 20 minuten voetbal stond het al 3-0. Verdedigend hadden de Tricolores geen antwoord op de Rotterdamse anvalsgolven. Jens Toornstra (2x) en tussendoor Steven Berghuis kwamen tot scoren en zes minuten voor rust voegde Tony Vilhena er met een afstandsschot ook de 4-0 nog aan toe.



In de tweede helft nam Feyenoord wat gas terug, waardoor Willem II kon voorkomen dat het met een monsternederlaag terug naar Tilburg moest. Met Jordy Croux en Thom Haye voor Ismail Azzaoui en Daniel Crowley bracht coach Erwin van de Looi wat vers bloed in zijn ploeg. Er viel nog 'maar' één treffer. Tien minuten voor tijd schoot Jean-Paul Boëtius raak vanaf de strafschopstip nadat Freek Heerkens een onnodige overtreding maakte.



Willem II heeft na drie competitiewedstrijden nog geen enkel punt, na eerdere nederlagen tegen Excelsior (1-2) en FC Utrecht (2-0). Volgend weekeinde is er geen eredivisievoetbal in verband met interlands; daarna hervat Willem II de competitie op zaterdag 9 september (18.30 uur) met een thuiswedstrijd met het eveneens nog puntloze ADO Den Haag. Daarna volgen Roda JC (uit), sc Heerenveen (thuis) en PSV (uit).

Tijd LIVEBLOG

90'+1' Einde tweede helft! 90' Goede redding van Wellenreuther op een inzet van El Ahmadi, die in de rebound over schiet. De spelhervatting daarna is weer niet best. 85' Er is ook nog enigszins goed nieuws voor de Tilburgse ploeg: het record van de grootste nederlaag in de competitie ooit lijkt niet in gevaar te komen. In het seizoen 1975/1976 werd er in de eerste divisie met 9-1 van Haarlem verloren. 79' Doelpunt Feyenoord! Jean-Paul Boëtius benut een strafschop nadat Heerkens een domme overteding op Botteghin maakte. Wellenreuther duikt niet, Boëtius kiest een hoek: 5-0. 78' Kramer dicht bij de 5-0, kopbal gaat over. 75' Feyenoord-doelman Jones staat er toch niet voor niks vandaag. Goede Willem II-counter wordt recht op hem afgewerkt. 72' Ook Feyenoord is overigens op dit moment niet veel soeps meer; zij lijken het wel best te vinden met wellicht de zware Champions League-wedstrijden in het vooruitzicht. 69' Van de Looi maakt het zijn mannen niet makkelijker door ook Sol op eigen helft te houden: als Willem II al een keer de bal heeft, kan het die nergens kwijt. 65' Steven Berghuis wordt vervangen door Cheick Touré 62' Daniel Crowley wordt vervangen door Thom Haye. De Engelsman uit de Arsenal-opleiding speelde een zeer matige wedstrijd. Haye, die door sommigen in de basis werd verwacht, vervangt hem. 61' Willem II schoot dit seizoen pas vijf keer op doel, waarvan de treffer van Sol tegen Excelsior er één was. 52' Jean-Paul Boëtius zet Lewis even te kijk. 52' Ismail Azzaoui wordt vervangen door Jordy Croux 51' Azzaoui in kansrijke positie om een goede voorzet af te leveren. De bal belandt ruim achter het doel. 46' Het schijnt flink gedonderd te hebben in de Willem II-kleedkamer. Wissels zijn er echter niet. 45' Tweede helft begonnen. RUST Nicolai Jørgensen wordt vervangen door Michiel Kramer RUST Het is sowieso de snelste Tilburgse 3-0 achterstand sinds 2009. Toen duurde het ook slechts 20 minuten tegen Ajax. RUST Laten we het niet hopen.. RUST Rust. Letterlijk rust, met name voor de verdediging en keeper van Willem II. De aanvallers zijn nog niet in het spel voorgekomen. Wat gaat Van de Looi doen?

Voorbeschouwing