Willem II kan niet stunten in de Kuip en wordt uitgeschakeld

De halve finale is het eindstation voor Willem II in het bekertoernooi dit seizoen. Volgens verwachting trok Feyenoord in de Kuip aan het langste eind tegen de Tilburgers: 3-0.



Door het ontbreken van de verdedigers Tsimikas en Lewis (geschorst) en Peters en Meissner (geblesseerd) moest Willem II-trainer Erwin van de Looi flink puzzelen om een goede verdedigingslinie te formeren. Uiteindelijk stonden daar Dankerlui, Lachman, Van der Linden en Heerkens. En dan viel voor rust Van der Linden ook nog eens geblesseerd uit. Zijn vervanger Giliano Wijnaldum was de laatste verdediger in de wedstrijdselectie van Willem II.



Toen was het al 1-0 voor Feyenoord. Halverwege de eerste helft had Steven Berghuis met een inzet van dichtbij keeper Mattijs Branderhorst kansloos gelaten. Even daarvoor had de doelman nog prachtig gered op een schot van Karim El Ahmadi. Tijdens een van de spaarzame uitbraken van Willem II was spits Fran Sol dicht bij een treffer, maar zijn schot werd geblokt.



Hopen op Ogbeche

Diens spitsenmaatje Bartholomew Ogbeche ontbrak in de basisopstelling, maar de Nigeriaan kwam direct na rust in de ploeg als vervanger van Thom Haye. Feyenoord probeerde het karwei snel af te maken, maar was niet scherp in de afwerking. Zodat Willem II nog mocht blijven hopen. Bijna werd het in de 58ste minuut 1-1, toen eerst Elmo Lieftink met een laag schot Brad Jones op de proef stelde en in de rebound Ogbeche nogmaals op de doelman stuitte.



Counter

Binnen de minuut was het vervolgens aan de andere kant wel raak. Willem II stond met erg veel spelers voorin en werd geklopt door een razendsnelle counter van Feyenoord. Ridgeciano Haps kon er vandoor op links en hij vond de vrijstaande Robin van Persie, die tegen PSV aan de kant was gelaten om zich te sparen voor deze bekerwedstrijd: 2-0.



Met Ismail Azzaoui voor Mo El Hankouri probeerde Van de Looi het tij nog te keren, maar Willem II kon aanvallend geen vuist maken woensdagavond. Tony Vilhena schoot in de slotfase ook de 3-0 nog achter de kansloze Branderhorst.



Richten op competitie

Zo blijft 2005 vooralsnog het laatste jaar waarin Willem II de bekerfinale wist te bereiken. Nu kan Erwin van de Looi zich met zijn ploeg weer volledig gaan richten op de degradatiestrijd, die ondanks de zege op Roda JC afgelopen weekend (1-0) nog lang niet is gestreden.