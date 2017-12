Willem II kan voorsprong niet vasthouden in Arena

Het leek er zondagmiddag even op dat Willem II de stunt van vorig seizoen ging herhalen, toen de Tilburgers voor het eerst in de eredivisiegeschiedenis wisten te winnen in Amsterdam (1-2). Maar na de 0-1 van Fran Sol lukt het Ajax alsnog het gaspedaal in te trappen: 3-1.



Ajax begon de wedstrijd overtuigend. Na een minuut had David Neres al een kans, maar Jop van der Linden blokte het schot nog net. In de zevende minuut kwam Donny van de Beek oog-in-oog te staan met Willem II-keeper Mattijs Branderhorst; de middenveld schoot echter over het doel.



Daarna luwde de Ajax-storm en kwamen de Tilburgers zelf ook af en toe aan aanvallen toe. Ismail Azzaoui, nog licht aangeslagen na een overtreding van Mitchell Dijks, was te druistig in kansrijke situatie en knalde de bal vrijstaand over de lat. Kort voor rust kreeg de Willem II-aanvaller opnieuw de gelegenheid om te scoren, maar nu strandde hij op Ajax-keeper Andre Onana.



Vertrouwen

Willem II zag dat er wat mogelijk was in de Arena en kwam daarom met vertrouwen uit de kleedkamer. En dat betaalde zich uit; in de 53ste minuut gaf linksback Tsimikas een voorzet waaruit Fran Sol de 0-1 binnenschoot.



Met Siem de Jong voor Mitchell Dijks lukte het Ajax de schade te repareren. Tien minuten na de openingstreffer lag de 1-1 achter Branderhorst. Justin Kluivert trok vanaf links naar binnen en schoot de bal hard in de kruising.



De Willem II-verdediging piepte en kraakte en barstte inde 72ste minuut opnieuw. Jop van der Linden liet zich uitkappen door David Neres, die Kasper Dolberg in staat stelde de 2-1 binnen te lopen. Het werd ook nog 3-1, maar die treffer van Neres had niet mogen tellen. De aanvaller stond duidelijk buitenspel.



Ajax: Onana; Veltman, F. de Jong, De Ligt, Dijks (61. S. de Jong); Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres (89. Johnsen), Huntelaar (54. Dolberg), Kluivert.



Willem II: Branderhorst; Lewis (57. Lieftink), Lachman, Heerkens, Van der Linden, Tsimikas; Rienstra, El Hankouri (78. Croux), Azzaoui (46. Crowley) ; Sol.