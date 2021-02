Willem II leeft weer dankzij lamlendig Sparta

Sparta en Willem II maakten zondagmiddag hun huidige status lang waar. Er gebeurde van alles op het zonnige Kasteel. Een opmerkelijk VAR-moment voorafgaand aan de 0-2 bijvoorbeeld, waarbij scheidsrechter Kevin Blom eerst geel en later rood gaf aan penalty-veroorzaker Jeffry Fortes. Vangelis Pavlidis van de Tilburgse club, wiens schoen kapot raakte en die tevergeefs wachtte op een reserve-schoen. En alleen al kijken naar Petrovic, die na een uur spelen zijn traptechniek etaleerde tegen een tuinstoel, is al vermakelijk.

Qua niveau was het van beide kanten echter lang armoe troef. En dat werd feilloos onderstreept met het gevaar voor beide doelen in de eerste helft. Of beter: het gebrek daaraan. Ja, Abdou Harroui (schot van afstand) en Lennart Thy (kopbal voorlangs) zorgden voor wat speldenprikjes namens het elftal van Henk Fraser. En op slag van rust had Kwasi Wierdt namens de bezoekers dé kans op de openingstreffer. Maar dat was het wel zo’n beetje in de eerste helft.