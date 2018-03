Willem II licht opties bij Ogbeche en Haye niet

Daarnaast worden de aflopende contracten van verdediger Darryl Lachman, aanvaller Asumah Abubakar en keeper Stefan van der Lei niet verlengd. Van dit vijftal krijgen een of meerdere spelers wellicht alsnog een aanbieding van Willem II. Met de geblesseerde spits Etien Velikonja wordt later nog gesproken, net als met de aan FC Dordrecht verhuurde Andreias Calcan. Van jeugdspeler Dani Koks, wiens contract afloopt, wordt afscheid genomen.



Dat Willem II in de zomermaanden een grondige facelift zal ondergaan was al duidelijk voordat deze beslissingen waren genomen. Dat is nou eenmaal de consequentie van het huren van (zeven) spelers van wie er wekelijks vier of vijf een basisplaats hebben. Met name de ervaren Ben Rienstra zal lastig te vervangen zijn. Hij keert terug naar AZ.