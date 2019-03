Willem II maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen De Graafschap

Willem II heeft het zichzelf zaterdagavond onnodig lastig gemaakt in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Na 2-0 en 3-1 werd het toch nog billenknijpen in de slotfase. De Tilburgers trokken de zege echter over de streep: 3-2.

De Tricolores schoten uit de startblokken en kregen al snel een paar grote kansen. Een kopbal van Vangelis Pavlidis werd gekeerd door Nigel Bertrams, Alexander Isak wachtte te lang met schieten. Maar in de 13de minuut was het dan wel raak. Pavlids schoot van ver, de bal ging via het lichaam van Isak voorbij de verbouwereerde Bertrams. Het leek verdacht veel op buitenspel van de Zweed, maar de VAR kon dat niet met zekerheid vaststellen op basis van de beschikbare beelden. Dus de treffer bleef staan: 1-0. Willem II stormde door en kreeg daarvoor snel weer een beloning. Een verre uittrap van doelman Timon Wellenreuther belandde bij Isak, die zich goed breed maakte in een duel met Ted van de Pavert en met binnenkant voet de binnenkant paal vond: 2-0.

Crowley had even later voor 3-0 moeten zorgen, toen hij door Marios Vrousai vrij voor Bertrams werd gezet. De Engelse Ier wachtte iets te lang en zag zijn inzet gekeerd. Vervolgens was het aan de andere kant van het veld wél raak. Uit een corner mocht Bart Straalman bij de eerste paal ongehinderd koppen: 2-1. Vlak voor rust kreeg Isak tot twee keer toe de kans om de marge weer te vergroten, maar eerst verhinderde de doelman dat en zijn tweede inzet ging over de lat.

In de tweede helft had Willem II een minder groot overwicht. Dankzij een goede loopactie van Fernando Lewis, die zelf uiteindelijk ook afrondde, werd het echter wel 3-1 in de 68ste minuut. Een domme tackle van linksback Diego Palacios in het eigen strafschopgebied zorgde er kort daarna voor dat het toch weer spannend werd. De penalty werd benut door Youssef El Jebli: 3-2.