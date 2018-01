Willem II moet het doen met een puntje

Willem II begon goed aan de wedstrijd en kreeg al na vier minuten de kans om de score te openen, maar Ben Rienstra schoot te slap in om FC Groningen-doelman Sergio Padt te verschalken. En toen sloegen de bezoekers bij de eerste mogelijkheid direct toe. Balverlies op het middenveld van Willem II werd keihard afgestraft. De Japanner Ritsu Doan haalde van 18 meter uit en mikte de bal precies in de kruising, onhoudbaar voor Mattijs Branderhorst: 0-1.



De Groningers trokken zich vervolgens terug en mikten uitsluitend nog op counters. Dat maakte het voor Willem II lastig om in de buurt van het vijandelijke doel te komen. Toch lukte dat voor rust nog een paar keer, met name door aanvallen over de vleugels via Kostas Tsimikas en Fernando Lewis. Tsimikas was het dichtst bij de gelijkmaker, maar zag zijn inzet van de doellijn gekopt door Mike te Wierik toen Padt al geslagen was.



Willem II-coach Erwin van de Looi keek het na rust nog een kwartier aan en ging toen wisselen. Ismail Azzaoui (voor Ogbeche) en Daniel Crowley (voor El Hankouri). Ook de derde wissel kwam al vroeg; nieuwkomer Damil Dankerlui voor de moegestreden Tsimikas. Van de Looi kreeg wat hij wilde met de vervangingen: de gelijkmaker. Ismial Azzaoui trok naar binnen en krulde de bal om Padt heen in de verre hoek: 1-1.



Willem II probeerde nog wel een tweede doelpunt te forceren, maar dat lukte niet meer. Azzaoui leek er even naar op weg, maar werd teruggefloten door Makkelie omdat hij een overtreding zou hebben gemaakt.