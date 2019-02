Willem II naar bekerfinale na penaltyreeks tegen AZ

Doelman Timon Wellenreuther was de gevierde man bij Willem II. De Duitse keeper stopte de eerste drie strafschoppen van AZ. Na de misser van Bjørn Johnsen in de vijfde beurt (paal) was de serie van elf meter beslist.



Willem II speelt in de finale tegen Ajax, dat woensdagavond bekerhouder Feyenoord met 3-0 uitschakelde. De eindstrijd is op 5 mei in De Kuip. De Tilburgse club won in 1944 en 1963 de KNVB-beker.



Voor een derde bekerfinale op rij was het Alkmaarse optreden in Tilburg te mager. Willem II bleek over meer wilskracht en veerkracht te beschikken en kreeg daarvoor in de strafschoppenserie de verdiende beloning.