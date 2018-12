Willem II ontvangt in uitduels sterk Heerenveen

Kritische Van Bommel: We hadden meer moeten scoren

7 december Mark van Bommel zag PSV vanavond met 6-0 winnen van Excelsior. Toch was hij niet helemaal tevreden. ,,Helaas, en dat klinkt gek, hebben we maar zes goals gemaakt. Dat is het enige verwijt dat ik mijn jongens kan maken’', aldus de trainer van de Eindhovenaren.