Willem II op nippertje via FC Twente naar halve finale

Alle vijf de doelpunten vielen in de tweede helft. Vleugelspeler Aitor Cantalapiedra zette de thuisploeg tot twee keer toe op voorsprong. Maar de Spanjaard van FC Twente zag hoe Willem II via een eigen doelpunt van Cristian González en een treffer van Evangelos Pavlidis op gelijke hoogte kwam.



De 19-jarige Kristinsson werd daarna de matchwinner, ook omdat Tom Boere in de laatste minuut nog een grote kans voor FC Twente onbenut liet.



Met AZ en Willem II zijn nu twee van de vier halve finalisten bekend. Beide ploegen stonden vorig jaar ook in de halve eindstrijd. FC Twente was de derde ploeg en Feyenoord de vierde. De Rotterdammers versloegen destijds Willem II, dat de beker in 1944 en 1963 won, met 3-0.