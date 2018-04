Willem II speelt zich veilig na overwinning tegen PEC

Nabeschouwing Willem II is nu ook officieel veilig in de eredivisie. De ploeg van interim-trainer Reinier Robbemond had nog een puntje nodig, maar pakte er in Zwolle zowaar drie. Tegen de verhoudingen in wonnen de Tilburgers met 0-1 bij PEC, dat nog streed voor een plekje in de play-offs voor Europees voetbal.

In de eerste helft had Willem II-doelman Timon Wellenreuther het behoorlijk druk, maar hij wist te voorkomen dat de Zwollenaren hem passeerden. De Tricolores voetbalden aardig mee, maar werden slechts één keer gevaarlijk. Fran Sol kopte goed door op Jordy Croux, die in kansrijke positie wild over schoot.



Gouden wissel

Snel in de tweede helft moest Freek Heerkens geblesseerd naar de kant, Damil Dankerlui verving hem. Ben Rienstra was al niet aan de wedstrijd begonnen, waardoor Eyong Enoh aan de wedstrijd mocht beginnen. PEC zocht continue naar een treffer, maar vooral Younes Namli was ongelukkig in de afwerking. Af en toe meldde Willem II zich ook aan het front. De voor net voor Jordy Croux ingevallen Ismail Azzaoui kreeg in de 58ste minuut een dot van een kans toen hij op aangeven van Thom Haye vrij voor doelman Diederik Boer kwam te staan. Te gehaast schoof Azzaoui de bal naast.



Maar tien minuten later revancheerde hij zich. Pedro Chirivella gaf een afgemeten voorzet, de huurling van VfL Wolfsburg timede perfect en schoof de 0-1 binnen. De thuisploeg probeerde nog vanalles om aan de onterechte nederlaag te ontsnappen, maar het wilde maar niet lukken voor PEC. Darryl Lachman haalde een inzet van Younes Mokhtar van de lijn en Wellenreuther bleef ballen uit zijn doelmond ranselen en stond ook nog een treffer van Younes Namli in de weg.



Gestolen zege

In de slotfase moest de door kramp gevelde Enoh zich nog laten vervangen door Kristofer Kristinsson, maar een doelpunt viel er niet meer. Willem II verdiende de drie punten op basis van de wedstrijd en de kansenverhouding niet, maar de drie punten worden toch echt bijgeteld.