Willem II stijgt naar vierde plaats na eenvoudige overwinning op Sparta

In Tilburg noemen ze Willem II graag het Ajax van het Zuiden. Vanavond, tegen een erbarmelijk Sparta, maakten de Tricolores hun bijnaam waar. Met dartel spel walsten ze over de Rotterdammers heen (4-0). Daarmee is de vierde plaats op de ranglijst een feit voor de ploeg van succestrainer Adrie Koster.

Door Dennis van Bergen



Als zelfs Freek Heerkens met volleys gaat strooien, dan weet je als club dat bijzondere tijden zijn aangebroken. En bijzonder was het vanavond in Tilburg. Want: zo’n dag dat zo’n beetje elke bal die de Willem II-spelers raakten in goud veranderde. Zelfs die van verdediger Heerkens kort voor de pauze, die de slappe Sparta-keeper Ariel Harush van grote afstand het nakijken gaf.



De schoonheid van voetbal schuilt vaak in de finesse. In een passeerbeweging, waarmee je een verdediger op het verkeerde been zet. In verwarmende hakballetjes op een waterkoude avond, zoals die van Mike Trésor Ndayishimiye tegen de Rotterdammers. En, dat vooral, in zeeën van aanvallen waar tegenstanders in verdrinken. Willem II liet het vanavond allemaal zien in Tilburg, waar Sparta rond hobbelde met het enthousiasme van een kantoormedewerker op maandagmorgen. Opvallend, aangezien de Spangenaren dit seizoen feitelijk alleen door Ajax en AZ werden weggespeeld.

Feestavond in Tilburg

Maar het was vooral de verdienste van Willem II zelf dat het de promovendus alle hoeken van het veld liet zien. De aanvallend ingestelde ploeg van Adrie Koster imponeerde ondubbelzinnig in het Koning Willem II Stadion, dat voor de tweede maal dit seizoen was uitverkocht. Wat wil je ook met behendige en frivole voetballers als Ché Nunnely, al vroeg de maker van de 1-0, en Ndayishimiye. Laatstgenoemde zorgde na een fraaie slalom voor 2-0. Na de Messiaanse 3-0 van Heerkens werd de avond voor de Tilburgse toeschouwers in de tweede helft alleen maar nog mooier. Mats Köhlert, nog zo’n smaakmaker aan Brabantse zijde, tekende voor 4-0.

Genieten was het voor de 14.000 toeschouwers, negentig minuten aan een stuk. Vandaar het voortijdige carnavalsfeest in het vak met de fanatiekste Tilburgse fans, direct na het laatste fluitsignaal. Door de overwinning is hun club in elk geval voor één avond de nummer vier van de eredivisie. Passend bij het voetbal dat de ploeg van Koster liet zien tegen een hemeltergend Sparta. Willem II is weer het Ajax van het Zuiden.

