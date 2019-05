Willem II-trainer Koster met fitte selectie naar bekerfinale

Koster denkt in de Rotterdamse Kuip, waar de eindstrijd gespeeld zal worden, te kunnen beschikken over zijn volledige spelersgroep. ,,De aanloop naar de finale verloopt goed. Mensen zijn fit of worden fit. We moeten alleen kijken hoe het met Timon Wellenreuther is, maar dat ziet er ook redelijk uit. Dus we gaan kijken hoever we met hem gaan komen.”

Aandacht

Volledig scherm Adrie Koster is altijd de rust zelve. © EPA Op het Tilburgse trainingscomplex stonden woensdag tijdens de laatste openbare training meer mensen dan normaal. Koster blijft nuchter onder de aandacht. ,,Het is niet per se drukker dan normaal. Al is er meer pers op dit moment. Dat is heel normaal als je de bekerfinale moet spelen. Je krijgt de aandacht die je op dit moment verdient. Na vandaag is het wel afgelopen, dan gaat de volle focus op Ajax.”

De massale aandacht bevalt de Zeeuwse oefenmeester wel. ,,Je moet er niet te zwaar aan tillen. Je roept het over je af dat er belangstelling is, dus dat is alleen maar mooi. Die momenten dat het kan, moet je het ook doen.”

Unieke ervaring

Zijn rijke ervaring kan Koster helpen zijn team optimaal voor te bereiden. ,,Ik kan uit ervaring spreken, ja. Het is uniek wat ons te wachten staat. Een bekerfinale maak je niet vaak mee. Je moet er vol voor gaan, maar ook van genieten. Met gezonde energie moet je de wedstrijd ingaan.”

Willem II kent onder leiding van Koster een uitstekend seizoen. Behalve de eindstrijd in het bekertoernooi, spelen de Tricolores ook nog voor een play-off-ticket voor Europees voetbal. De oefenmeester smeedde een sterke ploeg. ,,De kracht van Willem II is denk ik toch het collectief. Maar de spelerskwaliteiten bepalen uiteindelijk hoe ver je kan komen. Het is altijd een samenspel tussen staf en spelers. Daar probeer je dan een bepaalde speelwijze in te krijgen, waarvan je denkt: ‘Daar kunnen we succes mee boeken’.”

Respect voor Ajax

Volledig scherm Donny van de Beek juicht nadat hij Ajax in Londen op voorsprong heeft gezet. Zondag treft hij Willem II. © Pim rRas Fotografie Koster keek dinsdagavond geïnteresseerd naar de verrichtingen van Ajax in het Champions League-duel met Tottenham Hotspur (0-1 zege). ,,Ik kijk wat er heel goed gaat bij Ajax, maar ook hoe een tegenstander speelt. Al denk ik dat wij als Willem II weinig geheimen hebben voor Ajax, maar andersom ook. We kennen Ajax ook door en door en weten waar hun kracht ligt.”

Op voorhand zijn de Amsterdammers, van wie Koster in het verleden ook hoofdtrainer was, torenhoog favoriet. Maar de succesvolle trainer ziet genoeg mogelijkheden. ,,Je hebt altijd een kans in het voetbal. Op voorhand heb je nooit een wedstrijd gewonnen of verloren. We moeten het maximale geven. Om een kans te hebben moet je top zijn, maar dat sluiten we ook niet uit.”

Het aanzien van Ajax is wereldwijd gegroeid, nu de Amsterdammers zich bij de beste vier ploegen van Europa geschaard hebben. Koster heeft diepe bewondering voor zijn voormalig werkgever. ,,Voor ons is Ajax nog steeds Ajax, maar dit is wel een heel erg goede ploeg. Die het ook verdomd goed doet in de Champions League. Ze oogsten heel veel waardering in heel Europa en over de hele wereld. Ook door de manier waarop. Daar kan je enkel een diepe buiging voor maken.”