Willem II-trainer Petrovic mist wedstrijd tegen Utrecht vanwege acute hernia

Dit is waarom de terugkeer van Pröpper voor verschui­vin­gen kan zorgen bij PSV

28 april Davy Pröpper is serieus in beeld om PSV komende zomer opnieuw te versterken. Hij is bij zijn huidige club Brighton & Hove Albion de laatste weken bankzitter en kent een weinig gelukkig seizoen. Als een transfer naar PSV slaagt, zal dat zeker voor een paar verschuivingen in de Eindhovense selectie gaan zorgen.