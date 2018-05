Willem II vermaakt publiek, maar vergeet te winnen

De Tricolores toonden in het volle stadion (met uitzondering van de voor straf lege KingSide) vanaf de start de wil om er iets van te maken. Bijna leverde dat al in de derde minuut een treffer op, maar Elmo Lietink zag zijn te zachte inzet nog net op de doellijn gestopt door doelman Jeroen Houwen.



Na een klein halfuur beloonde Willem II zichzelf alsnog voor het behoorlijke spel en de inzet. Ismail Azzaoui zag zijn inzet op de paal belanden, linksback Kostas Tsimikas stond op de goede plek: 1-0.

Na rust was Elmo Lieftink zo sociaal om in kansrijke positie de bal af te spelen op Fran Sol om zo diens doelpuntentotaal (16) op te vijzelen. Maar de Spaanse spits faalde jammerlijk. Het leek een dure misser te worden, want even later was het aan de aan de andere kant wel raak. Uit een corner kopte Matt Miazga de 1-1 binnen.



Willem II liet zich er niet door uit het veld slaan en bleef op zoek naar de winst. De ploeg kwam opnieuw op voorsprong door een laag afstandsschot van Ben Rienstra, die zo zijn tiende treffer van dit seizoen kon laten bijschrijven: 2-1.



Trakteren

Ook toen duidelijk werd dat Sol geen topscorer meer kon worden van de eredivsie, wilde hij overduidelijk het Tilburgse publiek nog op een treffer trakteren. Maar hij wilde er maar niet in voor de vrijwel continu toegezongen publiekslieveling, die hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor Willem II.



In de slotfase kwam Vitesse opnieuw langszij, dit keer door een treffer van Tim Matavz: 2-2. Het mocht de pret op de tribunes nauwelijks drukken. De Willem II-fans gingen massaal staan bij wissels van Ismail Azzaoui, Thom Haye en Ben Rienstra, die niet alleen deze wedstrijd maar dit hele seizoen fraaie dingen hebben laten zien en vermoedelijk alle drie vertrekken.