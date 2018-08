Willem II vermorzelt Heracles in Tilburg, hattrick voor Sol

Heracles trad aan met doelman Janis Blaswich. De Duitse keeper had door blessureleed een slechte trainingsweek achter de rug, maar werd toch speelklaar bevonden. Hij maakte echter een povere indruk. Blaswich ging al snel in de fout bij een simpele terugspeelbal van Stephen Sama. Tot zijn opluchting hobbelde de bal net voorlangs.



In Tilburg waren de Heraclieden totaal niet opgewassen tegen het offensieve geweld dat Willem II ontwikkelde. Voor het eerst kon coach Adrie Koster zijn 'droom-aanval' opstellen: Avdijaj en Özibiliz op de vleugels, Sol in het centrum. Dat betaalde zich rap uit. In een tijdsbestek van negen minuten - tussen de 25ste en de 34ste - leken de drie punten al over de streep. Met twee treffers van Avdijaj, waarbij Blaswich er bij eentje opnieuw niet goed uit zag, en een rake kopgoal van Sol sloeg de thuisploeg een ruime kloof (3-0).



Die werd dankzij ingrijpen van de VAR nog groter niet lang na rust. Een overtreding op Diego Palacios werd weggewuifd door arbiter Martin Pérez, maar de videoarbiter greep in. Penalty voor Willem II. Sol, die zich herhaaldelijk negatief uitliet over de invoering van de VAR, ging toch achter de bal staan en mikte vanaf elf meter raak: 4-0. De Spaanse spits completeerde zijn hattrick in de zeventigste minuut met een fraai diagonaal schot.



Willem II mag na deze ruime en verdiende overwinning spreken van een uitstekende seizoensstart met zes punten uit drie duels. Heracles heeft na de slachtpartij van vanmiddag vier punten uit evenveel wedstrijden.