Willem II via horrorshow naar halve finale KNVB-beker

De laatste van de vier kwartfinales in het bekertoernooi - tussen de degradatiekandidaten Willem II en Roda JC - leek op voorhand geen spektakelstuk te gaan worden. Zeker niet toen bleek dat beide trainers donderdagavond een formatie met met vijf verdedigers het veld op stuurden. Maar verdedigen lukte lang niet altijd even goed, wat er toe bijdroeg dat het een sensationele bekerkraker werd in Tilburg.



Het regende zelfs kansen, vooral voor de thuisploeg. Fran Sol liet een enorme mogelijkheid liggen en Fernando Lewis vond de paal op zijn weg. Een terecht door arbiter Dennis Higler gegeven penalty (overtreding Fernando Lewis) werd door Simon Gustafson koelbloedig binnengeschoven (0-1). Nog geen twee minuten later lag de bal aan de andere kant alweer in het net. Bartholomew Ogbeche strafte geschutter in de Limburgse defensie genadeloos af met een bekeken kopbal (1-1). De toeschouwers kwamen ondertussen ogen tekort.



Hoogtepunten

Ook na rust volgden de hoogtepunten elkaar in rap tempo op. Een prachtgoal van de Kosovaarse Duitser Donis Avdijaj, die de bal diagonaal in de kruising krulde, het Roda-muurtje dat bij een vrije trap van Willem II's Griekse linksback Kostas Tsimikas niet solide bleek (2-2). Ook de videoref kwam er nog aan te pas. Nadat Roda JC in de slotfase de winnende dacht te hebben gemaakt, greep arbiter Kamphuis vanuit de videowagen in. Aan het doelpunt ging hands van Mikhail Rosheuvel vooraf: geen 2-3. Ook de Limburgers kwamen vlak voor tijd nog goed weg, toen een schot van Thom Haye op de paal belandde.



Verlengingen dus, waarin invaller Mo El Hankouri ook al op de paal schoot. De derde keer het aluminium voor de thuisploeg, die wel erg veel kracht verspeelde richting de degradatiekraker tegen Sparta zondagmiddag (12.30 uur). De degelijk keepende Mattijs Branderhorst maakte bij het sluiten van de markt nog een enorme fout. De doelman liet de bal van zijn voet stuiteren. Micky Ngombo had die flater moeten afstraffen, maar dat liet hij na.



Penalty's

Penalty's moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Die mochten voor de volgepakte KingSide worden genomen..... Heerkens.. raak (1-0), Gustafson.. raak (1-1), Sol.. raak (2-1), Auassar.. raak (2-2), Croux.. raak (3-2), Rosheuvel.. raak (3-3), El Hankouri.. raak (4-3), Engels.. raak (4-4), Ogbeche.. raak (5-4), Ndenge...... Branderhorst pakt!!! Willem II naar de halve finale!