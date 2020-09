Willem II voert aan de hand van Pavlidis galavoorstelling op na rust

Of het daar aan lag is de vraag, maar de tweede helft was zeven minuten op weg toen Willem II een 3-0 voorsprong koesterde. Al na 33 tellen krulde Vangelis Pavlidis de bal fraai in de verre hoek: 1-0. Even later stuitte de Griek nog op doelman Janis Blaswich, maar de rebound was voor Görkem Saglam: 2-0. Ook de volgende aanval leverde een treffer op. Dit keer was het Yeboah die raak schoot: 3-0.



De fans in het stadion, het maximale corona-aantal van 3904, mogen eigenlijk niet zingen of juichen, maar konden zich uit pure vreugde niet meer inhouden: ‘Tien, tien, tien’, galmde het vanaf de tribunes. Er zat plots vuur in het spel van Willem II, waarbij nieuwkomer John Yeboah direct de harten van het publiek stal. Bijna maakte hij halverwege de tweede helft zijn tweede treffer, maar na een fraaie ‘circusact’ rolde de bal net naast het doel van de Heraclieden.