Willem II weigert miljoenenbod Dinamo Kiev, Japanners voor PEC en Groningen

Nadat PEC Zwolle met Kashiwa Reysol al tot een vergelijk was gekomen over de transfer van Yuta Nakayama, heeft de club ook overeenstemming bereikt met de verdediger zelf. De 21-jarige Japanse jeugdinternational zal morgen vrijwel zeker zijn handtekening zetten onder een 3,5 jarig contract.



Nakayama arriveerde vandaag in Nederland en werd ‘s middags meteen onderworpen aan de nodige medische testen. Eerder vonden de clubs elkaar al in de transfersom, die door PEC in termijnen voldaan zal worden aan Kashiwa Reysol. Nakayama is een non-EU-speler van boven de 20 jaar, die in Nederland op de loonlijst kunnen belanden als ze minstens 422.000 euro op gaan strijken.



De verwachting is dat Nakayama morgenmiddag gepresenteerd zal worden in Zwolle.