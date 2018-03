Willem II wint spektakelstuk tegen Utrecht in Tilburgse modderpoel

Door Tim Reedijk



De 3-2 betekent duur puntenverlies voor FC Utrecht in de strijd om de vierde plek, die Feyenoord na morgen steviger in handen kan hebben.



Goed voetbal was vanavond bij voorbaat uitgesloten vanwege de constant aanhoudende regen en het drijfnatte veld. Desalniettemin kreeg het publiek in Tilburg een meer dan vermakelijke partij voorgeschoteld. Het venijn zat hem in minuut 39 tot en met 50, toen Willem II de wedstrijd uit het niets naar zich toe trok.



Eerst was het Thom Haye die de bal uit een vrije trap van een meter of 25 strak in het kruis trapte. Nog geen vier minuten later besloot Kostas Tsimikas het vanuit een schier onmogelijke positie met een omhaal, die wonderwel over Jensen in de verre hoek plofte. Vlak na rust bezorgde Fran Sol zijn ploeg de voorsprong met een zeer subtiele boogbal over de Deense goalie van FC Utrecht. Met vijftien goals is Sol nu weer alleen topscorer van de eredivisie.



Die fase kondigde zich totaal niet aan. FC Utrecht was in de eerste veertig minuten de bovenliggende partij en had zich al een riante uitgangspositie verschaft. Nadat Sander van de Streek na zes minuten zijn openingstreffer afgekeurd zag worden door vasthouden van Gyrano Kerk, was het na 19 minuten spelen wél raak toen diezelfde Kerk attent reageerde op een voorzet van Urby Emanuelson. Die begon in de basis bij afwezigheid van de geblesseerde Yassin Ayoub.



Pareltjes

Emanuelson liet zich gelden door na een halfuur spelen voor zijn tweede assist van de avond te tekenen. Hij zag een gaatje, speelde Van de Streek aan en die haalde vervolgens verwoestend uit. Na de regen aan pareltjes aan Tilburgse zijde nam Utrecht het initiatief weer over, zonder tastbaar resultaat.



De ploeg leek een kwartier voor tijd een penalty te krijgen toen Freek Heerkens een overtreding maakte en daarvoor rood kreeg. De bal werd echter terecht op de rand van het strafschopgebied gelegd; Emanuelson trapte de bal vervolgens in de muur. In de laatste tien minuten tegen tien man kwam Utrecht niet tot de gelijkmaker.



Het verlies in Tilburg is een domper voor Utrecht in de strijd om de vierde plek. Morgen kan Feyenoord, dat eveneens 48 punten heeft, die steviger in handen krijgen door in de stadsderby tegen Excelsior in De Kuip een resultaat te boeken. Willem II stijgt naar de dertiende plaats en is zo goed als zeker van handhaving in de eredivisie.