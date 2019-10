Willem II worstelt zich naar nipte zege op RKC in vermakelijk Brabants onderonsje

Willem II schoot in het eigen Koning Willem II stadion uit de startblokken. De Tilburgers zetten RKC onder druk, iets waar de Waalwijkers niets tegenover konden zetten. Na 14 minuten stond het al 2-0 en dat was meer dan terecht. In de elfde minuut kopte verdediger Freek Heerkens de bal uit een vrije trap in de verre hoek. Drie minuten later kon de KingSide, die zijn veertigste verjaardag vierde, nogmaals juichen. Pol Llonch kreeg de bal met een beetje geluk voor zijn voeten in het strafschopgebied, draaide knap weg en schoot beheerst binnen: 2-0.