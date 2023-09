Willem II zet trainer Reiner Robbemond op straat na tegenvallende resultaten

Luxepro­bleem voor Arne Slot bij Feyenoord: concurren­tie­strijd neemt toe in Rotterdam

Feyenoord is nieuwsgierig hoe FC Utrecht zich zondag zal presenteren, nu trainer Michael Silberbauer is weggestuurd. Andersom moet ook de thuisclub maar afwachten wie er bij de tegenstander aan de aftrap zullen staan in de Galgenwaard. Met als voornaamste vraag: wel of geen Luka Ivanusec?