Willem II ziet 2-0 in 2-3 veranderen

Willem II nam zaterdagavond tegen eredivisie-revelatie PEC Zwolle een 2-0 voorsprong, maar aan het eind van de rit konden de bezoekers een 2-3 overwinning bejubelen.



Willem II begin met vier verdedigers, 1 minder dan in de vorige wedstrijd (uit bij Vitesse, 2-2). De aanvallende bedoelingen van de Tricolores werden direct duidelijk; PEC Zwolle werd teruggedrongen. De snelle 1-0 was dan ook verdiend. Fran Sol kreeg de bal onbedoeld op een presenteerblaadje van PEC-speler Kingsley Ezihibue en knalde van dichtbij raak.



Toen Ben Rienstra er in de 36ste minuut 2-0 van maakte door de rebound van een inzet van Ismail Azzaoui te benutten, leek Willem II op een overwinning af te stevenen. Maar een onnodige overtreding van linksback Kostas Tsimikas leidde de remonte van de Zwollenaren in. De strafschop werd in de 40ste minuut benut door Erik Bakker: 2-1.



Vlak nadat Bartholomew Ogbeche bijna de 3-1 had binnengekopt uit een voorzet van Azzaoui, viel de 2-2. Darryl Lachman stapte precies op het verkeerde moment uit en bood zo de vrijstaande Mustafa Saymak de gelegenheid een hoek naast doelman Mattijs Branderhorst uit te zoeken.



Beide ploegen gingen op zoek naar de winnende treffer en vooral PEC drong aan. De beloning volgde vijf minuten voor tijd. Branderhorst kon een schot van Namli nog keren, maar bij de rebound van Saymak was de keeper kansloos: 2-3. Als de voorzet van Azzaoui in de 88ste minuut op maat was geweest, dan had Fran Sol nog voor 3-3 kunnen zorgen, maar de bal was niet op maat. Zodat de Zwollenaren een einde maakten aan de serie van vijf wedstrijden zonder nederlaag van Willem II.