Willem II ziet aanvalsdrift beloond

Door Max van der Put



Het veldspel was zeker voor rust niet best, maar de Tilburgers toonden nu wel aanvallende intenties. Speelden weer eens met vier verdedigers in plaats van vijf. En dat werd beloond. Bij de eerste grote doelkans, in de 43ste minuut pas, prikte Bartholomew Ogbeche de 1-0 binnen, de negende seizoenstreffer van de Nigeriaan al. De voorsprong van Willem II was verdiend, want VVV had zich volledig op tegenhouden geconcentreerd.



Dat moest in de tweede helft anders, maar voordat de Venlonaren toekwamen aan het stichten van gevaar, stond het al 3-0. Ben Rienstra en Jordy Croux velden al vroegtijdig het vonnis over VVV, dat zo (pas) z'n tweede uitnederlaag van het seizoen moest slikken.



De ruime voorsprong bood Willem II -trainer Erwin van de Looi om nieuwkomer Eyong Enoh een paar speelminuten te bieden.