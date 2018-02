Willem II ziet aanvalslust beloond

Het veldspel was zeker voor rust niet best, maar de Tilburgers toonden nu wel aanvallende intenties. Speelden weer eens met vier verdedigers in plaats van vijf. En dat werd beloond. Bij de eerste grote doelkans, in de 43ste minuut pas!, prikte Bartholomew Ogbeche de 1-0 binnen. De negende competitietreffer al voor de 33-jarige Nigeriaan. De voorsprong voor de thuisploeg was verdiend, want VVV had zich volledig op tegenhouden geconcentreerd.



Dat zou in de tweede helft anders moeten, maar voordat de Venlonaren toekwamen aan het stichten van gevaar, stond het al 3-0. Ben Rienstra en de extra aanvallend ingestelde speler Jordy Croux velden al vroegtijdig het vonnis over VVV, dat zo (pas) z'n tweede uitnederlaag van het seizoen moest slikken.De ruime voorsprong bood Willem II -trainer Erwin van de Looi de gelegenheid om nieuwkomer Eyong Enoh een paar speelminuten te bieden. De oud-Ajacied speelde al ruim negen maanden geen wedstrijd meer en zal dus voorzichtig gebracht moeten worden.



De Willem II-supporters, geschrokken van de zeperd bij Sparta afgelopen weekend, begroetten de ruime zege gisteravond alsof de club zich al veilig heeft gespeeld, maar zo ver is het nog lang niet. Wel zetten de Tricolores met de drie winstpunten eindelijk weer een forse stap in de goede richting. De laatste zege dateerde van begin december, toen Heracles in Tilburg werd verslagen (3-1). Dat is de volgende tegenstander zaterdag, maar dan op het kunstgras in Almelo.