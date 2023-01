Willem van Hanegem: ‘Als de spelers van Ajax straks opeens wel goed spelen, zijn het waardeloze gasten’

Het probleem van Ajax was niet de trainer, maar de sfeer binnen spelersgroep, vindt oud-international Willem van Hanegem. De mindere prestaties van de Amsterdammers vindt hij ‘ten eerste een probleem van de spelers onderling’, zegt hij in de vandaag verschenen aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast.

,,De een wil erg graag daar spelen, en de andere weer daar. En de linksbuiten moet opeens rechtsbuiten staan, terwijl hij dat niet leuk vindt. Het is elke keer gezeik ten opzichte van elkaar’’, aldus Van Hanegem. Als de spelers nu, na het vertrek van coach Alfred Schreuder, de komende tijd alsnog goed gaan spelen, vindt hij ze ‘waardeloze gasten’.

De Kromme kan niet geloven dat Ajax-directeur Edwin van der Sar, zoals hij gisteravond liet doorschemeren, de coach bij een toevallige 2-1 in blessuretijd niet had ontslagen. ,,Dat bestaat niet. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Hoe kom je daar in godsnaam op?’’

Ajax niet uitgeschakeld

Helemaal uitgeschakeld voor de landstitel vindt Van Hanegem Ajax overigens nog niet. Dat hangt volgens hem af van Feyenoords prestaties in de komende zware wedstrijden tegen FC Twente, PSV en AZ. Van Hanegem is het opgevallen dat Feyenoord steeds ondanks een groot veldoverwicht te weinig kansen creëert. Hij vindt dat spits Danilo te veel loopwerk moet verrichten, waardoor hij scherpte mist voor het doel, en dat bij doorbraken over de vleugels te weinig aanvallende spelers in het strafschopgebied aanspeelbaar zijn.

Hijzelf zou in ieder geval bij thuiswedstrijden de spits Giménez opstellen in plaats van Danilo. ,,Zeker thuis heb je meer aan een gast die je aan kunt spelen. Danilo is meer een wegloper. Niet omdat ie bang is, maar hij wil zo de bal krijgen’’, aldus Van Hanegem in AD Willem & Wessel-podcast. ,,Maar waarom zou je steeds als een waanzinnige achter elke bal aanhollen als je al weet dat je ‘m toch niet kan pakken?’’

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © ADR Nieuwsmedia