Willem van Hanegem: ‘Als Maurice Steijn verstandig is, geeft hij Calvin Bassey de kans’

In deze zomereditie is ook Ali Boussaboun te gast. De voormalig spits van onder meer Feyenoord, NAC en ADO Den Haag neemt suikergoed mee ter ere van het offerfeest. Boussaboun speelde ook in Qatar en Dubai tijdens zijn carriére. Met hem bespreken we de vele topspelers die naar Saudi-Arabië gaan. ,,Ze gaan daar niet badmintonnen he, gewoon voetballen", zo zegt Boussaboun over de kritiek op de spelers. ,,Wij kijken hier in het westen altijd wel heel eenzijdig naar dit soort zaken, die spelers kunnen hun hele familie ondersteunen met zo’n transfer’’.

De prestaties van Justin Bijlow komen ook ter sprake. ,,Als we dat niet zouden benoemen, alleen omdat het een favoriet van ons is dan maken we onszelf belachelijk,” had Willem van Hanegem in het eerste voorgesprek in 33 podcasts gezegd tegen Wessel Penning. Want het was niet geweldig wat de Rotterdamse sluitpost in Oranje liet zien afgelopen maand. Wessel Penning had vanuit het stadion gezien dat Bijlow onzeker oogde en ook Van Hanegem was het opgevallen. ,,Hij is voor mijn gevoel veel te veel bezig met voetballen, in plaats van met ballen tegenhouden", zo denkt van Hanegem het probleem te duiden. De oplossing is dan ook simpel, zeker voor een keeper. ,,Focus nu maar gewoon op ballen stoppen, dan komt het echt wel weer goed.”