Willem van Hanegem: ‘Fans die zich misdragen tijdens Klassieker nooit meer welkom in de Kuip’

Met videoSupporters van Feyenoord, die zich zondag tijdens de Klassieker in de Kuip, tegen alle oproepen vooraf in toch misdragen, hoeven wat Willem van Hanegem betreft nooit meer in de Kuip te komen. ,,Die moeten ook niet meer aankomen met het idee dat ze Feyenoorder zijn. Die hebben hier in de Kuip dan gewoon niets meer te zoeken’’, zegt het Feyenoord-icoon in de AD Willem & Wessel-podcast.

Van Hanegem zou het ‘triest’ vinden als Ajax om veiligheidsredenen Steven Berghuis, die anderhalf jaar geleden als aanvoerder van Feyenoord een omstreden transfer maakte naar Feyenoord, buiten de selectie houdt. De Kromme snapt alle ophef over het vertrek van Berghuis destijds niet. ,,Feyenoord is er niet slechter van geworden’’, aldus Van Hanegem die zelf naar eigen zeggen altijd hartelijk wordt ontvangen in de Johan Cruijff-Arena.

Als ras-Feyenoorder hoopt Van Hanegem dat trainer Arne Slot zijn ploeg direct op de aanval laat spelen. ,,Ajax zit nu meer in de rats dan Feyenoord. Daar moet je gebruik van maken. Dus niet van: We gaan eerst rustig spelen. Nee, ze direct bij de nek pakken’’, zegt hij in de Willem & Wessel-podcast.

Verloren finale

De oud-Feyenoorder, en columnist van het AD, verwijst in dat opzicht naar de door Feyenoord verloren Europese finale, in mei tegen AS Roma. Toen begon Feyenoord ook te voorzichtig aan de wedstrijd, vindt hij. ‘Als Feyenoord toen gewoon het aanvallende spel was gaan spelen, waarin het tot dan een heel seizoen goed was geweest, had het die finale waarschijnlijk gewonnen.’

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © ADR Nieuwsmedia