Willem van Hanegem kritisch op instelling Feyenoord: ‘Ze moeten niet denken dat ze er al zijn’

PodcastIn de AD Willem & Wessel podcast van deze week gaat Willem van Hanegem uiteraard in op het gelijkspel van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk in Polen (1-1). ,,Ze moeten niet doordat ze nu zo veel balbezit hebben gehad gaan denken dat ze er al zijn nu’’ vond Willem van Hanegem het optimisme van Wessel Penning nog wat gevaarlijk.

In vijftig jaar zag Wessel Penning zijn favoriete club niet zo dominant voor de dag komen als gisteravond in Warschau. ,,Maar wat hebben ze ermee gedaan? Niets! Er staat maar anderhalve man in de zestien bij voorzetten’’ zo was van Hanegem ook kritisch op het rendement en het resultaat wat Feyenoord uit het overwicht tegen de Oekraïners wist te halen.

Van Hanegem hekelde de wat rustige instelling van Feyenoord in de wedstrijd tegen Shakhtar ook. ,,Juist als je beter bent, moet je veel feller zijn om het over de streep te trekken.’’ In zijn tijd gaven hij en zijn ploeggenoten elkaar dan op hun donder om die felheid te bewerkstelligen, dat mistte van Hanegem donderdagavond bij Feyenoord ,,Dan geeft iemand een voorzet waar die van de Efteling nog niet bij kan met zijn nek (Lange Jan red.) en dan geven ze elkaar een duimpje zo.”

Manchester United

Volledig scherm Manchester United-manager Erik ten Hag. © ANP / EPA De monsterzege van 7-0 van Liverpool op Manchester United van afgelopen weekend wordt ook besproken. De spelers kregen veelal de schuld van het grote verlies maar volgens oud-trainer van Hanegem valt Ten Hag ook wat te verwijten.

Vooral als het gaat om de positie van Bruno Fernandes die in zijn 100e Premier League wedstrijd voor Manchester United aan de linkerkant werd gepositioneerd. ,,Hij is de spelbepaler, die moet je dan toch niet hangend op links zetten, maar gewoon in het midden van het veld", vond Van Hanegem dat Ten Hag ook de hand in eigen boezem moet steken.

Spakenburg

Goede vriend van Willem van Hanegem en oud-spits van het IJsselmeervogels dat in 1975 de halve finale van de beker wisten te bereiken Jaan de Graaf was te gast in de podcast én er werd wat afgelachen. Ook wist Jaan de Graaf nog te verrassen met een voorspelling ,,Het sprookje van Spakenburg is nog niet voorbij, die gaan met 8000 Spakenburgers erachter alles geven op hun eigen kunstgras en de finale halen’’. Volgens Willem van Hanegem heeft zijn vriend Jaan het echter meestal bij het verkeerde eind…

De cijfers van de eredivisie

Goal Alert

