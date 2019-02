Willem van Hanegem-special

Europa League of RKC-uit? Alles kan nog voor enorme middenmoot

15:53 Europa League op donderdag of Keuken Kampioen Divisie op vrijdag. Het verschil klinkt groot, maar voor negen eredivisieclubs kan een balletje binnen- of buitenkant paal het verschil maken tussen een uitverkocht Mestalla of een halfgevuld Mandemakers Stadion. Kortom: de eredivisie is volledig genivelleerd.