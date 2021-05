Willy van der Kuijlen-trofee wordt belangrijke prijs in eredivisie

Video PSV-icoon Van der Kuijlen herdacht met emotionele dienst: ‘Boertjes werden boeren na zijn periode’

24 april In een emotionele uitvaartdienst in het Philips Stadion van PSV is zaterdag in een klein gezelschap afscheid genomen van de maandag op 74-jarige leeftijd overleden Willy van der Kuijlen. De club zond de dienst uit op de website.