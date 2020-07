Wim Suurbier op 75-jarige leeftijd overleden

Door Daniël Dwarswaard



De uitgever zag het helemaal zitten: een biografie van Wim Suurbier. Er viel genoeg te vertellen. Over zijn successen natuurlijk, Suurbier was rechtsback in het legendarische Ajax van de jaren zeventig dat drie keer op rij de Europacup 1 won. Suurbier heeft ook nog eens de verloren WK-finales van 1974 en 1978 gespeeld met Oranje, de laatste als invaller. En dan was er nog die losbandige levensstijl van de vrolijke Suurbier die in het café net zo fanatiek was als op het veld. Maar er was óók zijn tragische zoektocht naar zakelijk geluk, de geldproblemen, de sores.



De uitgever had alleen één probleem: de hoofdpersoon zelf zag een boek over zijn leven helemaal niet zitten. Want Wim Suurbier had misschien wel genoeg te vertellen, hij had geen zin om anderen af te vallen in zijn boek. Om met kluitjes modder te gooien. Het is symbolisch voor wie Suurbier was: een mens zonder vijanden, een goedlachse allemansvriend. Een lolbroek, maar wél een die ook tobde. Zijn rijke voetbalcarrière sloot hij bankroet af.