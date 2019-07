Winst JC Schaal belooft weinig goeds voor titelstrijd

Twee seizoenen nadat Ajax de supercup wint en zich kroont tot beste van de eredivisie, doet PSV dit dunnetjes over. FC Groningen mag voor het eerst in de clubgeschiedenis strijden om de Johan Cruijff Schaal na de bekerwinst. Maar de ploeg van Erwin van de Looi blijkt niet opgewassen tegen de landskampioen. PSV wint de twintigste editie overtuigend met 3-0 door twee treffers van Luuk de Jong, die dan aan zijn tweede seizoen in Eindhovense dienst is begonnen, en Adam Maher. Die jaargang moet PSV in de achtervolging op Ajax, tot de laatste speelronde blijft het spannend. Iedereen verwacht wel even dat de Amsterdammers De Graafschap opzij schuiven. Maar de ploeg van Frank de Boer komt niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Doordat PSV wel wint, bij PEC Zwolle (3-1) gaat de titel dus naar de Eindhovenaren.