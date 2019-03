Wint Willem II voor eerst sinds 2008 van De Graafschap in de eredivisie?

Julian Lelieveld: bloed, zweet en drie punten

8 maart Julian Lelieveld stapte vrijdagavond met een bebloed shirt van het veld na de nipte zege op FC Volendam (0-1). Symbolisch voor de strijd die hij had geleverd? De rechtsback van Go Ahead Eagles had zich vlak voor tijd immers nog heldhaftig in de baan van het schot gegooid bij een inzet van Boy Deul. Lelieveld lachte bescheiden. ,,Zo bijzonder was dat niet, hoor”, zei hij. ,,Maar het was een zwaarbevochten zege, dat zeker.”