Winterstop van acht weken, hoe kom je die door? ‘Feyenoord kan weleens de lachende derde zijn straks’

Streep door wedstrijd Roda JC - PEC Zwolle

De uitwedstrijd van PEC Zwolle bij Roda JC gaat niet door. De wedstrijd zou vrijdagavond om 20.00 uur gespeeld worden. Het veld van de Limburgers was bevroren doordat er geen veldverwarming is en is daarom donderdagmiddag door de KNVB afgekeurd.

17:00