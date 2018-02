Wisgerhof voetbalde bij -18: 'Als speler kan je je nog kleden op de kou'

Door Wietse Dijkstra



Bij FC Twente zijn ze wel wat gewend als het om kou gaat. De Tukkers speelden op 17 februari 2011 in een vrijwel leeg Loezjniki Stadion in Moskou tegen Rubin Kazan onder extreme omstandigheden. ,,Onder de -15 mocht er niet worden gespeeld, maar het was toen kouder", zegt toenmalig FC Twente-aanvoerder Peter Wisgerhof (38). ,,Ik stond toevallig achter iemand die de temperatuur aan het meten was. Ik zag dat het -18 was, maar ze zeiden -15. Bij de UEFA wilden ze volgens mij per se dat het doorging."



En dus stapten Wisgerhof en de zijnen gewoon het veld op. ,,Achteraf viel het mee, omdat je er rekening mee hield. Het was voor het eerst dat ik met een colletje onder mijn shirt, een lange broek en handschoenen voetbalde. In Nederland zijn we redelijk gewend aan de kou, maar de Zuid-Amerikanen in onze ploeg konden er helemaal niet tegen. Zij liepen met warmtepads in hun handschoenen en smeerden hun gezicht in met vaseline."