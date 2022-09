Witte zakdoekjes voor Adrie Poldervaart bij De Graafschap: ‘Als dat de oplossing is, is dat het verhaal’

De Graafschap won dit seizoen pas één keer en ook gisteravond in de thuiswedstrijd tegen Almere City FC (1-2) ging het mis. Coach Adrie Poldervaart zag de witte zakdoekjes verschijnen op de tribunes van de Vijverberg nu de Superboeren op een zeer teleurstellende achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie staan.

Met ervaren krachten zoals Alexander Büttner, Siem de Jong en Charlison Benschop begon De Graafschap vol goede moed aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar na acht wedstrijden staat de teller op slechts vijf punten. Alleen Telstar werd verslagen. Tegen FC Dordrecht en NAC Breda was er een gelijkspel, maar tegen PEC Zwolle, VVV-Venlo, Jong Ajax, Roda JC en Almere City werd steeds verloren.

,,Ontzettend teleurstellend voor de ploeg, maar vooral voor de mensen eromheen", zei een aangeslagen Poldervaart bij ESPN. ,,Dat ze fluiten en boos zijn, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het doet mij ook pijn als mensen denken dat het me niks interesseert omdat ik maar een passant ben. Dan hebben al die mensen het heel erg fout, want ik schaam me verrot als ik daar voor de supporters sta. Dat is gewoon een kutgevoel, klaar.”

Over de witte zakdoekjes was Poldervaart duidelijk: ,,Dat is het paradigma in voetbal en daar doet iedereen aan mee. Als het niet loopt, ligt het altijd aan de trainer. Die maakt de opstelling. Maar we zijn met een x-aantal trainers met heel veel ervaring en ik denk dat dat best in orde is, maar kennelijk ligt de fout bij de hoofdtrainer. Als dat de oplossing is, ik ben geen klein kind, dan is dat het verhaal", zo speculeerde de coach over een mogelijk vertrek.

Toch liet Poldervaart ook doorschemeren dat hij bepaald niet denkt dat dat de oplossing zal zijn: ,,De afgelopen jaren is er al het nodige gebeurd hier dus als dat allemaal trainers waren die niet capabel genoeg zijn geweest, dan is dat zo. Ik vind het heel erg jammer en ik schaam me kapot. Ik heb een prima band met de supporters en dan is het klote dat je niks terug kan geven in de vorm van een winstpartij. Het is een dramatische start en de mensen hebben groot gelijk dat ze teleurgesteld zijn. Dat spijt mij enorm.”