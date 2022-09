Witte zakdoekjes voor Dirk Kuyt na gelijkspel ADO Den Haag, PEC Zwolle en FC Eindhoven samen aan kop

Joël Zwarts maakte vanavond uit de rebound na een halfuur spelen nog de 1-0 voor ADO Den Haag, maar de ploeg van Kuyt kon de voorsprong niet vergroten voor eigen publiek in het Bingoal Stadion. Soulaïman Allouch maakte tien minuten na rust de gelijkmaker namens de talenten van AZ. De problemen namen toe voor ADO Den Haag toen Jordy Wehrmann in de 72ste minuut rood kreeg na een harde overtreding op het middenveld.



De angst die iedereen bij ADO toen al had kwam in de 83ste minuut ook uit, toen Zico Buurmeester de 1-2 maakte namens Jong AZ. Daarmee leek ADO hard op weg naar de vijfde nederlaag in zes wedstrijden, maar in de 90ste minuut maakte Amar Ćatić nog de 2-2. Hij schoot in de rebound raak, nadat het schot van Mario Bilate nog werd gekeerd door doelman Rome Jayden Owusu-Oduro van Jong AZ. De 18-jarige keeper voorkwam in de 93ste minuut nog dat ADO Den Haag zelfs nog zou winnen, door een schot van spits Thomas Verheydt knap te pakken.