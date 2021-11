WK-ticket als medicijn tegen doelpuntendroogte bij Ajax? ‘Kunnen er met nieuwe energie tegenaan gaan’

Franca Overtoom eerste vrouwelij­ke official in eredivisie: ‘Ik was sprakeloos en ook de tranen bleven niet uit’

Franca Overtoom heeft de primeur te pakken: zij wordt de eerste vrouwelijke official in de geschiedenis van de eredivisie. De 29-jarige Overtoom, zus van oud-voetballer Willie, is aangesteld als assistent-scheidsrechter voor het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen, drie jaar na haar debuut in de Keuken Kampioen Divisie.

17 november